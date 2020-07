Mondmaskers niet verplicht op straat in Kaprijke, laatste besmetting dateert van 28 mei Joeri Seymortier

24 juli 2020

16u10 0 Kaprijke Kaprijke legt geen verplichting op om mondmaskers vanaf zaterdag 25 juli ook op straat te dragen.

In Eeklo en Deinze komt er wel een verplichting om in het centrum met een mondmasker op straat te lopen. In kleinere gemeenten is dat meestal niet het geval, en dus ook niet in Kaprijke. “Voorlopig komen er in Kaprijke geen extra maatregelen bovenop deze van de Nationale Veiligheidsraad”, bevestigt burgemeester Pieter Claeys.

Kaprijke doet het dan ook goed in de tabellen met de coronabesmettingen. De laatste besmetting in Kaprijke werd opgetekend op 28 mei. In heel de maand juni en voorlopig ook in juli zijn daar geen nieuwe besmettingen meer bijgekomen. Sinds het begin van de coronacrisis staat het aantal coronabesmettingen in Kaprijke nu op 38.