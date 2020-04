Minstens drie coronadoden in rusthuis Lembeke: bewoners en personeel worden massaal getest Joeri Seymortier

08 april 2020

17u27 0 Kaprijke Het coronavirus slaat hard toe in het woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke bij Kaprijke. Er zijn al minstens drie doden. Iedereen wordt daar nu getest.

Momenteel zijn er vijf bewoners van het rusthuis overleden. “Bij drie van de overledenen werd het coronavirus officieel bevestigd”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Twee andere bewoners bevinden zich in het ziekenhuis voor verdere verzorging. Alle familieleden van de getroffen bewoners zijn geïnformeerd. In de assistentiewoningen De Joker is er één overlijden gemeld. De woonassistent staat in dagelijks contact met de bewoners. Er wordt herhaaldelijk gewezen op de richtlijnen en de nodige maatregelen om besmetting tegen te gaan zijn geïmplementeerd.”

Kaprijke wil nu zo snel mogelijk iedereen van het OCMW-rusthuis testen. “Het coronavirus heeft duidelijk verschillende besmettingen veroorzaakt in het woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke”, zegt de burgemeester. “Om deze besmettingen beter in kaart te kunnen brengen, zullen alle bewoners en personeelsleden getest worden. De testkits zijn verstuurd door de overheid en worden deze week uitgevoerd. Alle gegevens over besmettingen worden doorgegeven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. “