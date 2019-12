Ment-gezichten Filip D’haeze en Eveline Cannoot brengen kerstalbum uit: “Heimwee naar de kerst uit onze kinderjaren” Oost-Vlaams zangduo haalt winterse jeugdherinneringen op Joeri Seymortier

05 december 2019

20u19 0 Kaprijke Zanger Filip D’haeze uit Kaprijke en zangeres Eveline Cannoot uit Bambrugge brengen hun eerste kerstalbum uit. De feestperiode katapulteert de Oost-Vlaamse muzikale vrienden recht naar de mooiste jeugdherinneringen. “Met heel de familie rond de tafel. Te veel eten. Pakjes onder de boom. Dat is voor ons Kerstmis”, klinkt het.

Op het nieuwe album ‘Kerst met Eveline en Filip’ zingen ze samen een pak Vlaamse kerstliedjes bij mekaar. De gezelligheid druipt van de plaat, en dat is ook waar de feestdagen voor het duo voor staan. “Ik denk met heimwee terug aan de kerstdagen uit mijn jeugd”, vertelt Filip D’haeze. “Mijn grootouders hadden allebei een café. Langs vaders kant was dat café ‘Elk weird em’ langs de Grote Baan in Waarschoot. Langs de kant van mama was dat De Sportman in de Zandstraat in Eeklo. De feestdagen vierden we meestal in het café. Met een kachel in het midden en een jukebox tegen de muur. De feesttafel was mooi gedekt, en er werd veel te veel gegeten. Ik herinner me ook nog dat we elk jaar lotje moesten trekken, voor een cadeautje onder de boom. Meme stak vuur aan een champagnekurk, en liet ons daar dan aan ruiken. Dat is voor mij nog altijd de geur van Kerstmis.”

De feestdagen vierden we meestal in het café van mijn grootouders. Met een kachel in het midden en een jukebox tegen de muur. Filip D’haeze

Ook Eveline koestert de mooiste herinneringen aan haar kinderkerst. “Ook bij ons was dat altijd alle tradities op een hoopje”, straalt Eveline. “Wij vierden dat meestal bij ‘kleine meme’ en ‘kleine pepe’ in Erpe. Alles wat op tafel kwam, werd zelf gemaakt. Afsluiten deden we altijd met een echte kerststronk. Met de feestdagen mag er gewoon geen ander dessert op tafel komen.”

Verhuis

De kerstdagen willen Eveline en Filip nu vooral bij hun familie vieren. Maar het wordt ook werken, want het duo trekt op tournee met hun kerstalbum. Op 15 december zingen ze in Rotselaar, 20 december in Olen, 21 december in Oudenaarde en op 22 december in Pittem. “En dan komt er voor mij nog een verhuis bij”, zegt Eveline. “Op 16 december gaan mijn vriend Stijn en ik in ons nieuw huisje in Bambrugge wonen. Het zijn spannende dagen. De eerste ochtend dat we in het nieuwe huisje wakker worden, ga ik sowieso een kerstboom kopen. We zijn dan misschien wat laat, maar ik wil zeker een boom in huis.”

Mijn vriend en ik verhuizen half december naar ons nieuwe stek in Bambrugge. De eerste dag wil ik daar een kerstboom. Eveline Cannoot

De twee Oost-Vlamingen kijken al uit naar een druk 2020. De twee blijven vaste gezichten op de Vlaamse muziekzender Ment. Eveline wil volop werk maken van een knaller van een zomerhit. Filip D’haeze gaat verder met zijn groep Swoop, en gaat ook solo optreden. “En ik werk ook aan een nieuw kinderproject. 2019 was mijn drukste jaar ooit, maar ook in 2020 gaan we niet stil zitten”, zegt Filip D’haeze nog.

Meer info op de Facebookpagina ‘Kerst met Eveline en Filip’.