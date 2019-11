Meldpunt op website Kaprijke: “Wordt veel te weinig gebruikt!” Joeri Seymortier

02 november 2019

17u13 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke lanceert een oproep aan alle inwoners om het meldpunt op de gemeentelijke website meer te gebruiken.

Wie surft naar www.kaprijke.be ziet links bovenaan een vakje met ‘Ik wil iets melden’. “Een put in het voetpad? Iets kapot aan het openbaar domein in je buurt? Iets wat je de gemeente wil vragen of melden? Dat kan allemaal daar”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Je vult gewoon in wat het probleem is, en kan er naast zelfs op een kaartje precies aanduiden waar het probleem gezocht moet worden. Je moet als inwoner wel je gegevens achter laten, want anonieme meldingen behandelen we niet. De service bestaat, maar wordt nog veel te weinig gebruikt. Het nieuwe bestuur gelooft keihard in het systeem van het meldpunt. Bij de start van onze nieuwe ploeg stonden 200 meldingen open. We zijn volop bezig om die allemaal te behandelen.”

De technische dienst krijgt alvast nieuw materiaal om de klussen goed te kunnen uitvoeren. Een deel van het groenonderhoud wordt ook uitbesteed, zodat er meer tijd vrij komt om meldingen aan te pakken.