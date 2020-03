Meetjesland krijgt eerste online muziekfestival in coronatijden Joeri Seymortier

30 maart 2020

17u06 0 Kaprijke Muziekfestivals zijn in deze coronatijden verboden, maar het Meetjesland maakt zich op om op zaterdag 11 april het eerste online muziekfestival te beleven: Corona Constance.

Van 2005 tot 2014 werd in Kaprijke het Cirque Constance Festival gehouden. Op zaterdag 11 april komt nu de eerste onlineversie die Corona Constance zal heten. “In de huidige tijden moet men soms creatief zijn om wat lol te trappen”, klinkt het bij de vzw Plan B. “Corona Constance moet een virtuele editie worden van het Cirque Constance Festival. Hopelijk blijft het bij dit eenmalig initiatief. Het idee is nog pril, maar we willen onszelf druk opleggen door al op zaterdag 11 april te organiseren We zoeken nog een aantal mensen waarvan we iets kunnen tonen tijdens Corona Constance. Alles is welkom: opnames van concerten of repetities, kortfilms, workshops of lezingen. We gaan alles op 11 april van 12 uur tot middernacht streamen via Youtube en Facebook.”

Wie wil meewerken kan contact opnemen via http://bit.ly/coronaconstance.