Medewerkers feestcomités worden gemeentelijke vrijwilligers Joeri Seymortier

10 juni 2019

17u29 8 Kaprijke Het gemeentebestuur van Kaprijke gaat de medewerkers van de feestcomités van Kaprijke en Lembeke, en de medewerkers van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, erkennen als gemeentelijke vrijwilligers.

Grote voordeel is dat de medewerkers vanaf nu verzekerd zijn. “Het gemeentebestuur is erg dankbaar voor de vele enthousiaste mensen die elk jaar opnieuw de evenementen in onze gemeente mee naar een hoger niveau tillen”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Denk maar aan de kermissen, de jaarmarkt, de Speculoosfeesten, en de verschillende nevenactiviteiten tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarom hebben we beslist om al deze medewerkers te erkennen als gemeentelijke vrijwilliger. Het grote verschil met vroeger is dat deze personen tijdens hun vrijwilligerswerk vanaf nu verzekerd zullen zijn. Gemeentelijke vrijwilligers worden als teken van dank ook uitgenodigd voor een aantal interne evenementen, zoals bijvoorbeeld het tweejaarlijkse personeelsfeest of de tweejaarlijkse personeelsuitstap. Een mooi extraatje voor hun inzet”, zegt de burgemeester nog.