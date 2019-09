Luc Steeno en Eveline Cannoot donderdag op seniorenmiddag Speculoosfeesten Joeri Seymortier

17 september 2019

08u15 2 Kaprijke De Speculoosfeesten in Lembeke ontvangen donderdag bekende gasten.

Op donderdag 19 september wordt een seniorenmiddag gehouden op de Speculoosfeesten in Lembeke bij Kaprijke. Vanaf 14 uur zijn er in de sporthal van Lembeke optredens van Luc Steeno en Ment-gezicht Eveline Cannoot. Kaarten kosten 20 euro en zijn enkel te koop in voorverkoop.

Info: www.okra.be/trefpunt/lembeke.