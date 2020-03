Lichtmast valt op voetbalveld door metaalmoeheid Wouter Spillebeen

23 maart 2020

11u15 0 Kaprijke Aan het voetbalveld van FC Kaprijke-Bentille in de Molenstraat is afgelopen weekend een zware lichtmast naar beneden gedonderd. Volgens voorzitter Wim De Waele is dat het gevolg van metaalmoeheid en moeten de andere masten ook gronding bekeken worden.

De zware lichtmast was met drie bouten verankerd in de grond naast het voetbalveld. Een van die bouten begaf het. De twee overige steunpunten konden het gewicht niet aan en plooiden, waardoor de lichtmast op het veld belandde. Door coronamaatregelen gaan er momenteel geen trainingen of wedstrijden door, dus er was geen risico dat spelers geraakt zouden worden.

Voorzitter van FC Kaprijke-Bentille Wim De Waele is via zijn job als professor aan de UGent toevallig expert in metaalmoeheid. “Daardoor zag ik meteen wat er aan de hand was”, zegt hij. De dertig jaar oude lichtmasten moeten volgens hem grondig bekeken worden. “Enkele weken geleden merkten we al een scheur op in een van de lichtmasten en die werd hersteld. Toen hebben we al opgeroepen om alles te bekijken. Nu een van de masten gevallen is, moet de rest zeker onderzocht worden. De brandweer heeft al wat noodzakelijk stutwerk gedaan, maar de rest moet ook onderzocht worden. Alleen zo kan je metaalmoeheid vaststellen.”