Lembeekse Bosduatlon van 10 oktober gaat niet door Joeri Seymortier

03 september 2020

09u22 0 Kaprijke Meetjeslandse Triathlon Vereniging moet de Lembeekse Bosduatlon van 10 oktober in Lembeke bij Kaprijke noodgedwongen schrappen.

“We hebben hard gezocht naar een manier om de Lembeekse Bosduatlon in deze onwennige tijd voor iedereen veilig en ontspannen te kunnen organiseren”, zegt Bram Vermeulen. “Naar ons gevoel lukt het ons niet om aan alle verwachtingen van het protocol vanuit Sport Vlaanderen te voldoen. Mede door het openbaar karakter van de prachtige Lembeekse bossen, lijkt het ons onmogelijk om de wedstrijdlocatie voldoende coronaproof te kunnen maken. Met spijt annuleren we dan ook de editie 2020. De eerste keer in 21 jaar wordt onze MTV-traditie doorbroken.”

Er wordt al een nieuwe datum geprikt voor volgend jaar: zaterdag 9 oktober 2021.