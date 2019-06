KWB Kaprijke organiseert nieuwe zomerfietszoektocht Joeri Seymortier

10u25 0 Kaprijke KWB Kaprijke organiseert van 15 juni tot 15 augustus een zomerfietszoektocht.

Het wordt een fietstocht van 28 kilometer door Kaprijke, Lembeke, Waarschoot, Sleidinge en Oosteeklo. Onderweg moet je vragen beantwoorden. De deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij Bert Heynssens in de Voorstraat 65/0001 in Kaprijke, Rudy Heynssens, op het Plein 111 in Kaprijke, en in café Jockey, op het Plein 54 in Kaprijke.

Meer info op: https://kwbkaprijke.blogspot.com.