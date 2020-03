KWB Kaprijke leert mannen koken, en nodigt gastkoks uit Joeri Seymortier

02 maart 2020

09u41 0 Kaprijke KWB Kaprijke gaat voor enkele kookmomenten voor mannen, en wil de komende maanden regelmatig een gastkok naar het dorp halen.

Op vrijdag 6 maart om 19 uur organiseert KWB Kaprijke een eerste kooksessie met als gastkok Elise Van de Poele. Het thema is ‘werken met lokale producten’. De mannen worden in twee of drie personen verdeeld, en samen kan je dan gerechten maken en proeven. Het kookmoment met dranken kost 35 euro of 30 euro voor leden.

Info: kwbkaprijke@outlook.be.