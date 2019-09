Koers moet renners naar huis sturen: seingevers die in Lembeke moesten zijn, staan in... Lembeek Joeri Seymortier

17 september 2019

09u43 0 Kaprijke Pech voor de koers in Lembeke bij Kaprijke van maandag. De seingevers die daar verwacht werden, stonden in Lembeek in Vlaams-Brabant.

De organisatoren van de Speculoosfeesten in Lembeke hebben maandag alle renners naar huis moeten sturen. “Ik ben nog altijd kwaad en denk er zelfs over na om de traditie van de koers op maandag te doorbreken en het volgend jaar zonder koers te doen”, zegt Tineke de Meulemeester van de Speculoosfeesten. “Wij organiseren de koers en moeten enkel de hekken plaatsen. De seingevers worden aangeleverd door de wielerbond WAOD. Er zouden tien seingevers komen. Eén wagen met vijf seingevers stond blijkbaar in panne, en een andere wagen met vijf seingevers stond in Lembeek bij Halle in plaats van in Lembeke. Geen seingevers dus, en daardoor heeft de politie beslist dat de koers maandag niet kon doorgaan. Zonde na een geslaagd weekend Speculoosfeesten.”

De verwarring tussen Lembeke en Lembeek is iets wat volgens velen niet veel gemaakt wordt. “Ik woon hier 15 jaar en heb nog nooit iemand gehoord die de fout gemaakt heeft”, zegt Tineke nog.

Toch zorgen gemeentenamen af en toe voor verwarring. Zo heb je Machelen bij Zulte en Machelen bij Vilvoorde. Ook Belzele bij Evergem en Belsele bij Sint-Niklaas kan wel eens voor verwarring zorgen.