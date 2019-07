Kerkhof Lembeke krijgt opknapbeurt Joeri Seymortier

30 juli 2019

10u11 2 Kaprijke Het kerkhof van Lembeke krijgt een opknapbeurt. Oude graven worden verwijderd, en het groen wordt vernieuwd.

De gemeente Kaprijke heeft een opdracht uitgeschreven voor het verwijderen van de zerken in de sectie D, met uitzondering van de graven met een concessie. “Nadien wordt het vrijgekomen terrein ingezaaid met gras”, zegt schepen Frederik Versluys van het Kartel. “Tegelijk worden ook de oude tegels in deze sectie verwijderd, zodat het terrein beter toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en het kerkhof ook beter te onderhouden is. We gaan ook de bestaande hoge sparren rooien. In een latere fase worden deze vervangen door loofbomen. Sommige van de huidige bomen zijn niet meer stabiel en kunnen een gevaar vormen voor de omwonenden. Door de worteldruk komen er grafzerken omhoog, met beschadigingen tot gevolg. De bomen zorgen ook voor heel wat overlast op de graven door afvallende naalden en vogeluitwerpselen.”