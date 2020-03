Kapsalon Mariposa uit Kaprijke slaat noodkreet: “Wij moeten sluiten, maar staan in de kou” Joeri Seymortier

19 maart 2020

17u15 0 Kaprijke Esther Engels en haar mama Conny Viane van Kapsalon Mariposa uit Kaprijke sluiten hun kapsalon op eigen initiatief. Maar zonder steun van de regering.

Kappers mogen open blijven, en kunnen dus eigenlijk niet rekenen op de steun van 4.000 euro van de regering. “Alle kappers van ons land zijn bang en teleurgesteld in onze regering”, zegt Esther Engels. “Wij kappers kunnen onmogelijk aan de maatregelen voldoen. Anderhalve meter afstand houden van onze klant is onmogelijk. Voor grotere werken zitten klanten tot 4 uur in onze stoel, waardoor één op één werken geen optie meer is. Wij vinden onze gezondheid en die van de klanten belangrijk, en daarom sluiten we op eigen verantwoordelijkheid onze deuren. Wij vinden gezondheid belangrijker dan ons inkomen, maar de regering lijkt niet te snappen welke gevolgen dit voor ons met zich meebrengt. Zonder steun gaan we overkop, of moeten we ons salon op termijn weer openen. Moeten er echt nog meer slachtoffers vallen? Het is vechten om rond te komen, en hopen dat niemand ziek wordt. Hopelijk helpen de politici ook de kappers door deze moeilijke en zware periode. Onze klanten hebben echt alle begrip”, klinkt het nog.