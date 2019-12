Kaprijke wil werk maken van nieuw jeugdhuis Joeri Seymortier

02 december 2019

Kaprijke

Kaprijke heeft jarenlang jeugdhuis Straatje Zonder Einde gehad in de Voorstraat in Lembeke, maar zowat drie jaar geleden kwam er een einde aan de werking, en sindsdien heeft Kaprijke geen jeugdhuis meer. “Uit de enquête onder de bevolking blijkt dat er toch veel voorstanders zijn van een jeugdhuis in eigen dorp”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “We hebben daarom een zoektocht opgestart. Samen met het oude bestuur van Straatje Zonder Einde willen we kijken of er jongeren te vinden zijn die hun schouders onder een nieuw jeugdhuis willen zetten. De verschillende mogelijkheden worden onderzocht. We denken er eventueel ook aan om eerst een soort pop-up te openen, om te zien hoe sterk de nood aan een jeugdhuis wel leeft. Achter de schermen wordt al volop aan het project gewerkt”, zegt de burgemeester.