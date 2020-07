Kaprijke viert zondag Vlaamse feestdag: “Kom in je eigen bubbel naar het Plein” Joeri Seymortier

09 juli 2020

12u29 1 Kaprijke Kaprijke viert op zondag 12 juli de Vlaamse feestdag, met een voorzichtig feest dat coronaproof ingericht wordt.

Zondag wordt iedereen vanaf 10.30 uur op het Plein verwacht. “Wegens de coronamaatregelen zal de viering van de Vlaamse feestdag dit jaar minder uitbundig verlopen dan andere jaren”, zegt schepen Yves De Baets van Het Kartel. “Maar we laten het ook niet zomaar passeren. De inwoners worden uitgenodigd om met de eigen bubbel naar het Plein te komen. Er wordt rekening gehouden met de social distancing, waarbij ruimte wordt voorzien voor bubbels van 2, 5, 10 en 15 personen. We doen dat in vier verschillende bogen rond de kiosk. Het meebrengen van een eigen picknick en drank wordt aangemoedigd, maar we roepen iedereen op om matig met alcohol om te gaan. Ondertussen zorgen we voor een streepje muziek, en wordt er ook een nieuwe fietsroute geopend.”