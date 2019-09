Kaprijke viert zondag 75 jaar bevrijding Joeri Seymortier

12 september 2019

11u08 0 Kaprijke Kaprijke viert op zondag 15 september de 75ste verjaardag van de bevrijding.

Om 13.30 uur start het herdenkingsfeest op het Plein van Kaprijke. “Tijdens de plechtigheid worden door verschillende vertellers en schoolkinderen de verhalen verteld van tijdens de oorlog in Lembeke en Kaprijke, en de bevrijding”, zegt Rudy Heynssens van de NSB. “Er zullen oude legervoertuigen Kaprijke binnen rijden vanuit de Voorstraat, net zoals bij de bevrijding in 1944. Harmonie ‘Yver en Eendracht’ en de doedelzakspelers ‘For Freedom Pipes & Drums’ fleuren de herdenking op. Er is een naamafroeping van de slachtoffers, met bloemenhulde en vlaggengroet.”

Nadien verhuist de herdenking naar de parking in de Wauterstraat. Om 15.15 uur is er daar de inhuldiging van het standbeeld ‘Omer en Lima’. Er wordt hulde gebracht aan auteur Dirk Musschoot, die het verhaal neergeschreven heeft, en aan de kunstenaar Antoine Bral die het beeld ontworpen en gemaakt heeft. Om 16.30 uur start dan de tentoonstelling met receptie, in de Galerie Stadhuis in Kaprijke.