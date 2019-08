Kaprijke viert kermis zonder kermisattracties (maar speelpleinwerking krijgt de sfeer er in) Joeri Seymortier

26 augustus 2019

13u55 0 Kaprijke Kaprijke heeft het afgelopen weekend kermis gevierd, maar zonder kermisattracties. Toch zorgde de speelpleinwerking voor heel wat sfeer.

De kermis van Kaprijke blijft ook na het weekend het gespreksonderwerp in het dorp. Er kwam geen enkele kermisattractie op het Plein, en dat zorgde voor veel ontgoochelde kindergezichtjes. Wijnhandelaar Maarten Pots zorgde voor een geslaagde zomerbar, en de Kaprijkse speelpleinwerking legde zelfs een zwembad aan op het Plein. Zo was het toch nog echt feest in het dorp.

“Wij vinden het als gemeente ook echt jammer dat er geen foorreizigers naar Kaprijke komen”, zegt schepen Yves De Baets van het Kartel. “Het is niet de eerste keer dat Kaprijke dat probleem kent. Onze gemeentedienst heeft vooraf echt alle mogelijke kandidaten aangeschreven, met een uitnodiging om naar Kaprijke te komen met hun foorkraam. Maar daar is geen enkele reacties op gekomen. Wat kunnen we als gemeente meer doen? Gelukkig was er de speelpleinwerking, die toch nog voor een echt feest zorgde op het Plein. In het begin van het weekend was er veel kritiek omdat er geen attracties stonden. Maar zondagavond moest zowat iedereen toch toegeven dat het toch nog een geslaagd kermisweekend geworden is”, zegt de schepen nog.