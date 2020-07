Kaprijke verplicht mondmaskers op Boerenmarkt, kermissen en in alle gemeentelijke diensten Joeri Seymortier

22 juli 2020

15u05 0 Kaprijke Burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel) verplicht het dragen van een mondmasker op verschillende plaatsen in Kaprijke, Lembeke en Bentille.

Pieter Claeys heeft daarvoor een burgemeestersbesluit genomen. “Daarin wordt bepaald dat het vanaf nu verplicht is om een mondmasker te dragen bij bezoek aan verschillende plaatsen”, zegt burgemeester Pieter Claeys. “Dat is zo op de wekelijkse Boerenmarkt op zaterdag, en alle eventuele toekomstige kermissen waarbij de eerstvolgende voor augustus in Kaprijke gepland staat. Mondmaskers zijn ook verplicht in alle gemeentelijke diensten en diensten van het OCMW. Dat is onder andere het administratief centrum-gemeentehuis, het OCMW-gebouw, de bibliotheken van Kaprijke en Lembeke, en in de kinderopvang van Kaprijke en Lembeke.”