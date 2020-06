Kaprijke verbiedt dit jaar elk pop-upinititiatief: “Plaatselijke horeca en handel beschermen” Joeri Seymortier

24 juni 2020

17u39 1 Kaprijke Kaprijke stelt voor de rest van het jaar een verbod in op pop-upinitiatieven, en wil zo de plaatselijke horeca en handelaars beschermen.

De maatregel past in de gevolgen van de coronacrisis, en zal gelden tot en met 31 december van dit jaar. “Pop-upevenementen die voor of door de lokale horeca worden georganiseerd, zijn wel toegestaan”, verduidelijkt schepen Yves De Baets (Het Kartel). “Met deze regel willen we als gemeente de lokale handelaren de nodige ondersteuning geven, en in dit moeilijk coronajaar vooral beschermen tegen concurrentie van buitenaf. Verenigingen, handelaars of mensen van buiten de gemeente moeten dit jaar niet in Kaprijke zijn voor een pop-up. Op deze manier hopen we de handelaren de nodige ademruimte te geven bij de heropbouw van de lokale economie. Vanaf 1 januari wordt de situatie herbekeken, om pop-upevenementen mogelijk weer toe te laten.”