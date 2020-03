Kaprijke start boodschappendienst voor kwetsbare bevolkingsgroep Joeri Seymortier

30 maart 2020

11u21 1 Kaprijke Kaprijke start in deze coronatijden een boodschappendienst op voor de kwetsbare bevolkingsgroep.

Wie boodschappen wil doen, kan zich opgeven bij de gemeente. Je doet de boodschappen bij een tiental lokale handelaren in Kaprijke en Lembeke. De koppeling tussen vrijwilliger en hulpbehoevende wordt vanop afstand gedaan, door de gemeente. Alle 65-plussers in de gemeente hebben een brief ontvangen, en kunnen een aanvraag indienen om hun boodschappen te laten doen.

“Het doel is om de kwetsbare bevolking te beschermen en zo min mogelijk bloot te stellen aan mogelijke besmetting”, zegt schepen Inge De Gussem van Het Kartel. “Om het contact zoveel mogelijk te vermijden, is er een facturatiesysteem tussen de handelaren en het OCMW opgezet. De facturen worden achteraf verrekend met de hulpaanvragers.”

Info: www.kaprijke.be/oproep-vrijwilligers.