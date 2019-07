Kaprijke stapt voorlopig niet mee in UitPas Joeri Seymortier

11 juli 2019

14u02 3 Kaprijke Kaprijke stapt voorlopig niet mee in het systeem van de UitPas in het Meetjesland. In Eeklo en Assenede wordt dit wel al gebruikt.

De UitPas is een spaar- en voordeelprogramma voor het vrijetijdsleven in de Vlaamse gemeenten. Met de UitPas kan een pashouder die deelneemt aan culturele en sportieve activiteiten, punten sparen en omruilen voor voordelen. Mensen in armoede hebben met de pas ook recht op een speciale korting, het zogenaamde kansentarief. Eeklo en Assenede hebben al zo’n UitPas, en Maldegem volgt later dit jaar.

De nieuwe meerderheid van Kaprijke gaat niet in op het voorstel omdat het kostenplaatje voor de gemeente onduidelijk is. “De UitPas zou het deelnemen aan het culturele en sportieve gebeuren in Kaprijke kunnen bevorderen”, zegt Linde De Man (Samen). “De pas kan een stimulans betekenen voor het verenigingsleven, en het kansentarief biedt mogelijkheden om mensen die het financieel moeilijker hebben te ondersteunen. De Samen-fractie betreurt deze negatieve beslissing, en vindt dit een gemiste kans voor de inwoners en de vele verenigingen van Kaprijke.”