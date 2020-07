Kaprijke schrapt alle gemeentelijke evenementen en buurtfeesten tot 31 augustus Joeri Seymortier

28 juli 2020

14u51 0 Kaprijke Kaprijke verstrengt de maatregelen en schrapt tot 31 augustus alle gemeentelijke evenementen en buurtfeesten.

Kaprijke had net voor het weekend een nieuwe coronabesmetting, maar zit met de cijfers nog altijd onder de alarmgrens. “Dat willen we ook zo houden, en daarom heb ik als burgemeester samen met de crisiscel enkele lokale maatregelen voor onze gemeente genomen”, zegt burgemeester Pieter Claeys van Het Kartel. “Alle gemeentelijke evenementen net als buurtfeesten worden geannuleerd tot en met 31 augustus. Er worden in die periode ook geen gemeentelijke zalen verhuurd, uitgezonderd voor sportactiviteiten. Sportwedstrijden en sportactiviteiten mogen wel plaatsvinden volgens de protocollen die van toepassing zijn.”

De augustuskermis van Kaprijke wordt geannuleerd. “Angär zal wel voorzien in een digitale editie, zoals dit ook was tijdens de junikermis”, zegt de burgemeester. “De Boerenmarkt blijft wel verder lopen onder de gekende voorwaarden, zoals het dragen van een mondmasker. Minstens wekelijks volgt een evaluatie of de genomen maatregelen dienen te worden aangepast en al dan niet moeten worden verlengd”, klinkt het nog.