Kaprijke organiseert vrijdag eerste BIN-café: pak uitleg rond veiligheid Joeri Seymortier

23 september 2019

11u40 2 Kaprijke Het Buurtinformatienetwerk (BIN) organiseert op vrijdag 27 september een eerste BIN-café en geeft uitleg over veiligheid.

Je kan vrijdag van 19 tot 22 uur terecht in het Sock in de Molenstraat in Kaprijke. De toegang is gratis. “Het is de bedoeling om alle inwoners van in en rond Kaprijke te sensibiliseren omtrent veiligheid en preventie”, klinkt het bij BIN Kaprijke. “Er worden heel wat standen opgebouwd, van onder andere politie Meetjesland Centrum, brandweer Kaprijke, Rode Kruis en twee particulieren die gespecialiseerd zijn in alarmen en sloten maken. Je krijgt vrijdagavond een pak informatie over hoe je je eigen huis beter kan beveiligen. We hebben momenteel meer dan 250 leden bij BIN Kaprijke. Inschrijven als nieuw lid is gratis en kan ter plaatse geregeld worden. Ieder nieuw lid ontvangt een gratis sticker om aan de woning te bevestigen.”

Info: www.binkaprijke.be.