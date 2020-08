Kaprijke moet het zonder augustuskermis stellen, en in oktober ook zonder Voorstraatkermis Joeri Seymortier

11 augustus 2020

11u09 1 Kaprijke De inwoners van Kaprijke krijgen geen fysieke augustuskermis, en in oktober ook geen Voorstraatkermis. Alle activiteiten worden nu al geschrapt.

Het comité van Voorstraatkermis in Kaprijke heeft beslist om geen activiteiten te organiseren dit jaar. Er zal dus geen rommelmarkt doorgaan in de Voorstraat in oktober. De augustuskermis van Kaprijke krijgt een digitale versie, vergelijkbaar met de junikermis. “Op de crisiscel werd overgegaan tot een annulering van de fysieke augustuskermis, het grootste evenement op de planning”, zegt burgemeester Pieter Claeys van Het Kartel. “Tot voor kort liepen de voorbereidingen nog om de augustuskermis alsnog te laten doorgaan: er was een corona-draaiboek in opmaak, er was samengezeten met alle kermisstandhouder en met Angär die de muzikale programmatie in handen nam. Maar de evolutie van het virus wijzigt zo snel dat we genoodzaakt zijn als gemeente om onze verantwoordelijkheid te nemen, en editie 2020 aan ons voorbij te laten gaan.”

Ook kleinere evenementen werden onder de loep genomen. “Heel wat organisatoren lieten zelf spontaan reeds weten het evenement af te gelasten of later een nieuwe datum te zoeken. Zo zullen bijvoorbeeld de buurtfeesten ‘Koer’ en ‘Boslucht’ niet in augustus plaatsvinden. Nieuwe of nog niet-behandelde aanvragen krijgen geen vergunning voor augustus”, zegt de burgemeester nog.