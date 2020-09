Kaprijke moedigt inwoners aan om te blijven fietsen: affiches en krijtboodschappen op fietspaden Joeri Seymortier

06 september 2020

17u01 0 Kaprijke Kaprijke lanceert de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’, om elke inwoner aan te moedigen zoveel als mogelijk de fiets te gebruiken.

Er zullen in het straatbeeld affiches verschijnen, en er komen ook krijtboodschappen op de fietspaden in Kaprijke. “Wij zijn een fietsvriendelijke gemeente en willen ons ook zo profileren”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van Het Kartel. “Door corona zijn we massaal meer gaan fietsen. Niet alleen om van A naar B te gaan, maar ook als gezonde ontspanning in de buitenlucht. Om hier een blijvende gewoonte van te maken, doet Kaprijke mee aan de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dit kan je binnenkort opmerken door de affiches in het straatbeeld en krijtboodschappen op de fietspaden. Zo willen we al onze inwoners en bezoekers aanmoedigen om te blijven fietsen.”