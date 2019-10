Kaprijke luistert op vrijdag 18 oktober naar verzuchtingen buurt Bentille Joeri Seymortier

12 oktober 2019

11u14 0 Kaprijke Kaprijke organiseert op vrijdag 18 oktober een buurtbabbel in Bentille. Buurtbewoners zijn vanaf 18 uur welkom in het tentje ter hoogte van het tankstation, Moerstraat 109 in Bentille.

“De buurtbabbel is tegelijk de eerste van drie inspraakmomenten in de aanloop naar het meerjarenplan”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Het bestuur zal er de resultaten van onze enquête kort presenteren en we zullen ook al meer toelichting geven bij het ontwerp van meerjarenplan.”

Er volgen in november nog twee gelijkaardige inspraakmomenten. Op donderdag 7 november om 19.30 uur in de cafetaria van woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke, en op woensdag 13 november om 19.30 uur in het administratief centrum in Kaprijke.

Info: www.kaprijke.be.