Kaprijke lanceert twee nieuwe adviesraden: landbouwraad en personen met beperking Joeri Seymortier

02 juni 2019

Kaprijke heeft er twee nieuwe adviesraden bij: een adviesraad voor land- en tuinbouw en een adviesraad voor personen met een beperking.

Adviesraden geven in bepaalde dossiers advies aan de politici van Kaprijke. De opdrachten van de land- en tuinbouwraad situeren zich in onder andere akkerbouw, varkenshouderij, rundveehouderij, pluimveehouderij, fruitteelt, groententeelt, tuinbouw, sierteelt, plattelandsontwikkeling en korte keten. De adviesraad voor personen met een beperking kan alle aangelegenheden behandelen die verband houden met de belangen van personen met een beperking in de gemeente.

Het gemeentebestuur lanceert in de volgende editie van het gemeentelijk infoblad een open oproep met meer informatie over alle adviesraden voor geïnteresseerde burgers. Info: www.kaprijke.be.