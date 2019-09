Kaprijke laat vredesvlag wapperen Joeri Seymortier

16 september 2019

09u30 2 Kaprijke Kaprijke laat de vredesvlag wapperen aan de officiële gebouwen.

21 september is door de VN uitgeroepen tot ‘Internationale Dag voor de Vrede’. Op die dag worden mensen, organisaties, bedrijven en verenigingen opgeroepen om de idealen van de vrede uit te dragen en te promoten. “Ook wij als gemeente Kaprijke ondersteunen deze idealen en hangen daarom opnieuw de vredesvlag uit”, zegt burgemeester Pieter Claeys. “In de week van 21 september 2019 zal de vredesvlag wapperen aan Galerie Stadhuis in Kaprijke. Ook inwoners kunnen de Dag voor de Vrede ondersteunen door de vredesvlag uit te hangen aan ramen, balkons of gevels.”

Info: www.vrede.be.