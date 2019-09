Kaprijke laat jeugd aan het woord: kom op 25 september uw gedacht zeggen Joeri Seymortier

22 september 2019

10u38 0 Kaprijke Kaprijke wil de jeugd optimaal inspraak geven, en organiseert op woensdag 25 september een middag waarop jongeren hun zegje kunnen doen.

“In de aanloop naar de opmaak van het meerjarenplan voor de komende zes jaar willen we ook de jongeren uit de gemeente aan het woord laten”, zegt schepen Frederik Versluys van het Kartel. “Elke inwoner tussen 16 en 20 jaar kreeg een persoonlijke uitnodiging in de bus om op 25 september samen met het bestuur het jeugdbeleid uit te stippelen. Is er voor onze jongeren voldoende groen en voldoende speelruimte? Vinden zij het veilig in hun eigen straat of op weg naar school? Willen ze opnieuw een jeugdhuis in de gemeente? Alle mogelijke onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens het inspraakmoment.”

Welkom op 25 september van 14 tot 16 uur in het administratief centrum, Veld 1 in Kaprijke. Binnenkort is er ook een inspraakcampagne voor andere doelgroepen.