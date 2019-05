Kaprijke krijgt er drie nieuwe straten bij: Azaleastraat, Vrijheidsstraat en Madeliefjesstraat Joeri Seymortier

31 mei 2019

09u03 0 Kaprijke Drie nieuwe straten in Kaprijke en Lembeke krijgen binnenkort een naam.

De gemeenteraad heeft zijn principiële goedkeuring gegeven. Nu volgt een openbaar onderzoek. Er komt een Azaleastraat in Lembeke, een nieuwe verkaveling van 19 woningen langsheen een nieuw aan te leggen weg tussen de Ledestraat en de Eeklostraat in Lembeke. “Er wordt momenteel gewerkt aan een groepsbouwproject van 42 eengezinswoningen en een groenplein in de Zuidstraat en de Kleine Zuidstraat in Kaprijke”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “Uit alle voorstellen koos de gemeenteraad voor de straatnaam Vrijheidsstraat, voor de nieuwe straat tussen de Zuidstraat en de Kleine Zuidstraat. We kiezen ook voor de Madeliefjesstraat, voor de nieuwe zijstraat die start tussen de loten 66 en 70.”