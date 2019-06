Kaprijke klaar voor Jaarmarktkermis: optredens, markt met lokale producten en jogging Joeri Seymortier

20 juni 2019

Kaprijke maakt zich op voor de Jaarmarktkermis.

Van vrijdag 21 tot en met woensdag 26 juni is er heel wat te beleven in het centrum van Kaprijke. In de horecazaken zijn er verschillende optredens en evenementen voor jong en oud. Tijdens het hele weekend kan je terecht in Galerie Stadhuis voor de expo van Fotogroep Meetjesland en ‘Meetjeslands Meester’ Antoine Bral.

Een van de hoogtepunten van het weekend wordt de nieuwe editie van de jaarmarkt op het Plein. Dat gebeurt zaterdag vanaf 16 uur. Je vindt er Meetjeslandse tapas en een creatieve markt met de nadruk op lokale, ecologische en eerlijke producten. Het feestweekend afsluiten gebeurt woensdag om 18 uur met de jaarlijkse jogging van AC Boslopers, met start en aankomst op het Plein in Kaprijke.

Het volledige programma op www.kaprijke.be/jaarmarktkermis19.