Kaprijke is wachten op fietsbrug over N49 beu, en doet het dan maar zelf: “Dossier zelf trekken en rekenen op 100 procent subsidie” Joeri Seymortier

10 mei 2020

10u46 0 Kaprijke De langbeloofde fietsbrug over de drukke N49 in Kaprijke laat op zich wachten, en het gemeentebestuur is het wachten beu. De gemeente gaat het dossier nu zelf trekken, een ontwerper aanstellen, en hopen dat Vlaanderen de investering dan volledig draagt. “De enige manier om op relatief korte termijn daar toch een fietsbrug te krijgen”, klinkt het.

Een tijdelijke fietsbrug aan het drukke kruispunt N49 in Kaprijke was door Vlaanderen beloofd, en die belofte stond volgens het gemeentebestuur zelfs op papier. Maar de budgetten zijn ondertussen weer geschrapt, dus de fietsbrug staat niet langer bovenaan de prioriteitenlijst van de Vlaamse regering. De gemeente Kaprijke is het wachten beu, en gaat nu zelf voor ‘Bob De Bouwer’ spelen.

“Ooit moet het kruispunt van de N49 in Kaprijke een nieuw afrittencomplex worden, maar voor het zover is werd ons door Vlaanderen een tijdelijke fietsbrug beloofd”, zeggen burgemeester Pieter Claeys en schepen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “Maar onze fietsbrug werd bij de aanstelling van de nieuwe Vlaamse regering uit de budgetten geschrapt. We zijn als gemeente op zoek gegaan naar alternatieven, en die hebben we nu ook gevonden. We gaan het dossier nu als gemeente zelf trekken, een ontwerper aanstellen, en voor de realisatie van de fietsbrug dan rekenen op 100 procent subsidie. Dat is mogelijk omdat het gaat om het veiliger maken van een kruising van een gewestweg. Door het dossier nu zelf te trekken, zal het sneller gebeuren, en zijn we tenminste zeker dat de fietsbrug er komt. Het dossier wordt nu opgestart, en we hopen dat de fietsbrug er tegen eind 2022 zal liggen.”

Wachten op afrittencomplex

De ombouw van de N49 en het daarbij horende nieuwe afrittencomplex voor Kaprijke en Lembeke, bestaat voor het Kaprijkse luik voorlopig enkel op papier. Bij de buren in Assenede werden wel al kruispunten geschrapt, en bruggen gelegd. “Voor de realisatie van het afrittencomplex Kaprijke staan ze in Brussel eigenlijk nog nergens. Dat is zeker niet voor de komende jaren. Door nu zelf het dossier van de fietsbrug te trekken, zijn we tenminste zeker dat we een veilige oversteek krijgen voor de zwakke weggebruikers”, klinkt het nog.

Engagement op papier

De oppositie van Samen had het dossier liever anders zien verlopen. “Wij steunen het voorstel om een ontwerper aan te stellen om een fietsbrug te realiseren”, zeggen Wim De Waele en Filip Gijssels van Samen. “De keuze voor een definitieve oplossing is goed, maar we waarschuwen ook voor de gevaren. Een kruising met de N49 ontwerpen zonder te weten hoe een toekomstig afrittencomplex er zal uitzien, is een technisch waagstuk dat er toe kan leiden dat de plannen ooit naar de prullenmand verwezen zullen worden. Het gemeentebestuur engageert zich om 100.000 euro studiekosten te pre-financieren en rekent op 100 procent subsidie van de Vlaamse overheid. Wij vinden dat de gemeente een formeel engagement moet krijgen, maar dat staat niet op papier. Het wordt dringend tijd dat die overheid stopt met loze beloftes en haar verantwoordelijkheid opneemt”, klinkt het nog.