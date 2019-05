Kaprijke gaat voor vrede zonder kernwapens: ‘Mayors for Peace’ Joeri Seymortier

22 mei 2019

10u52 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke treedt toe tot ‘Mayors for Peace’, een internationale organisatie van steden en gemeenten die zich inzetten voor de bevordering van de vrede.

‘Mayors for Peace’ is een internationaal netwerk van gemeenten, dat onder het voorzitterschap van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki voornamelijk ijvert voor nucleaire ontwapening. Het stadsbestuur van Ieper treedt in ons land op als regioverantwoordelijke. “Met dit lidmaatschap engageert onze gemeente zich om mee te pleiten voor vrede in een wereld, vrij van kernwapens”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “In augustus zal de gemeente het netwerk extra in de kijker zetten door de vlag van de organisatie uit te hangen. In het najaar gaan we ook een symbolische Ginkgo (Japanse notenboom, red.) planten ter ondersteuning van het verbond.”