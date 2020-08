Kaprijke gaat voor digitaal kermisweekend Joeri Seymortier

20 augustus 2020

14u48 2 Kaprijke De augustuskermis van Angär in Kaprijke kan dit weekend niet fysiek doorgaan, maar er komt wel een digitaal kermisweekend.

In juni was er al een digitale versie van de ecologische LEF-markt in Kaprijke, en die lokte 90 unieke bezoekers. Dit weekend moeten dat er meer zijn. Je kan inloggen op www.angar.be en via je computerscherm rondlopen op het Plein van Kaprijke. Je kan ook filmpjes zien van Meetjeslandse middenstanders. Op vrijdag 21 augustus kan je vanaf 20 uur een tijdrit op rollen volgen, met live commentaar. Op zaterdag 22 augustus vanaf 20 uur zijn er online optredens te zien van Paard, met in het voorprogramma Swing Mojo. Zondag kan je vanaf 10 uur weer naar de virtuele LEF-markt.

Info: www.angar.be.