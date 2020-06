Kaprijke gaat visueel naar de markt: zaterdagavond wandel je over Plein in een videogame Joeri Seymortier

16 juni 2020

16u19 1 Kaprijke Kaprijke houdt op zaterdagavond 20 juni een markt. Geen echte, maar een virtuele markt.

Normaal moest nu zaterdag opnieuw de LEF-markt gehouden worden in Kaprijke. Dat staat voor Lokaal, Ecologisch en Fair Trade. Maar door de coronacrisis mogen occasionele markten niet gehouden worden. Maar de initiatiefnemers van Angär blijven niet bij de pakken zitten en komen op e proppen met een alternatief.

“Samen met gamebouwer Reinhart De Lille van RL Inventive hebben we de oplossing”, zeggen organisatoren Micheline De Kreijger en Koen Van Hoecke van Angär. “Waarom geen virtuele markt organiseren? In een mum van tijd werd een virtuele wereld gecreëerd, waar je zeker het Plein van Kaprijke op herkent. Zaterdagavond kan je daar terecht voor een kleinschalige markt met lokale producten, en een aantal optredens. Iedere bezoeker van de markt kan met zijn of haar eigen ‘avatar’ rondlopen op de markt. Men kan kraampjes bezoeken en producten kopen, en iedereen kan ook een praatje slaan met andere bezoekers. Er kan zelfs op café gegaan worden. Er is zelfs een speelhoek voor de kinderen.”

De markt is open nu zaterdag 20 juni van 20 tot 22 uur. Alles start en verloopt via www.angar.be/lef-markt-2020.