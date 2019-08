Kaprijke gaat tiende jaar op rij plantjes verkopen voor Kom op tegen Kanker Joeri Seymortier

26 augustus 2019

11u00 0 Kaprijke In Kaprijke worden het derde weekend van september al voor het tiende jaar op rij azalea’s verkocht ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Linde De Man en haar team zijn op zoek naar extra vrijwilligers. “Wie is bereid op 13, 14 of 15 september mee zijn schouders onder deze jubileumeditie te zetten?”, vraagt Linde De Man. “In onze gemeente werden vorig jaar 1.160 stuks verkocht. Tijdens onze eerste editie in 2010 namen we een voorzichtige start met 400 stuks. We hopen voor onze jubileumeditie naar aanleiding van de tiende verjaardag, op een nieuw record.”

Vrijwilligers kunnen zich opgeven via 0474/69.73.93 of lindedeman@telenet.be.