Kaprijke gaat als eerste in Meetjesland voor groep jeugddichters Joeri Seymortier

21 december 2019

12u06 0 Kaprijke Kaprijke heeft al een dorpsdichter, maar gaat als eerste gemeente in het Meetjesland ook voor een groep jeugddichters.

De gemeente wil kinderen van het vijfde en zesde leerjaar stimuleren om op een speelse manier met taal bezig te zijn. “We hebben dit najaar een taalproject opgestart en willen landen in 2021”, zegt Koen Van de Wiele van het gemeentebestuur Kaprijke. “Onlangs kwam Daniel Billiet langs in elke klas om aan alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar leuke poëzielessen te geven. In 2020 volgen er nog poëziekampen voor leerlingen die blijvende interesse hebben. Om dan in 2021 te komen tot een groep jeugddichters. Het is de bedoeling dat die jongeren dan gedichten schrijven en die komen brengen op leuke dorpsmomenten, zoals de nieuwjaarsreceptie of kermissen.”

De kinderen van Kaprijke kregen ook de Low Impact Man Steven Vromman op bezoek, en leerden samen met hem te toveren met woorden rond het thema milieu.