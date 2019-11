Kaprijke deelt 25.000 euro uit aan sportclubs Joeri Seymortier

21 november 2019

11u06 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke heeft 25.000 euro aan subsidies uitgedeeld aan de erkende sportclubs in de gemeente.

Elk jaar verdeelt de gemeente Kaprijke subsidies aan erkende Kaprijkse sportverenigingen. Dat gebeurt aan de hand van objectieve kwantiteit- en kwaliteitscriteria. “Dit jaar werd een totaal van 20.000 euro aan beleidssubsidies verdeeld onder 18 erkende sportverenigingen”, zegt schepen Yves De Baets. “Dat geld dient als ondersteuning van de werking tijdens het seizoen 2018-2019. Daarnaast kende het gemeentebestuur ook impulssubsidies toe. Een impulssubsidie is een bijkomende ondersteuning die specifiek bedoeld is om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding in de vereniging te verhogen. Een totaal van 5.000 euro werd verdeeld onder zeven erkende Kaprijkse sportverenigingen.”

De gemeentelijke sportraad gaf een gunstig advies voor de verdeling van de subsidies.