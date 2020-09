Inwoners Vaartstraat Lembeke mogen zegje doen over verkeersproblematiek Joeri Seymortier

18 september 2020

08u26 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke laat de inwoners van de Vaartstraat in Lembeke hun zegje doen, wat betreft de verkeersproblematiek in de straat.

Het overleg staat op maandag 5 oktober gepland. “Om de problemen met het verkeer in de Vaarstraat in Lembeke in kaart te brengen en aan te pakken, zal er een overleg met de bewoners gebeuren”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van Het Kartel. “Het gaat om de bewoners woonachtig in het deel vanaf het kruispunt met de Kerkstraat tot het einde van de bebouwde kom van Lembeke. Ook de uitbaters en eigenaars van handelszaken in deze zone zullen uitgenodigd worden.”

In het kader van de coronamaatregelen zal gevraagd worden om op voorhand in te schrijven, en slechts één persoon per gezin af te vaardigen. Het overleg wordt voorzien voor maandag 5 oktober om 19.30 uur in het SOCK. De uitnodigingen naar de bewoners worden nog verstuurd.

Info: wonenenwerken@kaprijke.be.