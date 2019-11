Inwoners Kaprijke spreken zich uit tegen fusie. Als het toch moet liefst met Sint-Laureins of Assenede, niet met Eeklo Burgemeester wil minder maar betere samenwerkingen Joeri Seymortier

29 november 2019

16u05 0 Kaprijke De inwoners van Kaprijke spreken zich duidelijk uit tegen een mogelijke fusie van hun dorp met een van de buurdorpen. Dat blijkt uit een volksraadpleging van de gemeente. Als een fusie dan toch moet, dan staat Sint-Laureins bovenaan als partner. Assenede staat op de tweede plaats. Eeklo staat maar op een derde plaats en haalt amper stemmen.

De gemeente Kaprijke organiseerde de voorbije maanden een grote enquête bij de bevolking. De resultaten zijn ondertussen verwerkt, en vooral in het hoofdstuk van een mogelijke fusie, zijn er opvallende resultaten. “Meer dan de helft van de inwoners van Kaprijke, Lembeke en Bentille zeggen helemaal tegen of eerder tegen een fusie te zijn”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Zowat een kwart kruiste neutraal aan en heeft geen mening. Een ander kwart van de inwoners is eerder voor of helemaal voor een fusie. Dat zijn inderdaad duidelijke signalen. Ik had eerlijk gezegd al het gevoel dat de drang naar een fusie in ons dorp helemaal niet leeft. Kaprijke is met 6.400 inwoners een klein dorp, maar we zijn gesteld op onze eigenheid. De mensen willen zich in een klein dorp als Kaprijke geen nummer voelen. Wat mijn persoonlijke mening is over fusies? Als het van hogerhand niet echt moet, moeten we dat blijkbaar beter niet doen. Maar ik vind wel dat we voorbereid moeten zijn, voor wanneer het toch zou moeten. Ik wil altijd praten, en zal de ogen en oren altijd en overal open houden.”

De fusie leeft hier niet. Mensen in een klein dorp als Kaprijke willen zich geen nummer voelen. Burgemeester Pieter Claeys

De inwoners van Kaprijke werden nog dieper bevraagd, en moesten ook opgeven met welke gemeente ze toch een fusie zouden willen, als het echt niet anders kan. Buurgemeente Sint-Laureins staat in dat lijstje als duidelijke winnaar bovenaan, en haalde meer dan een derde van de stemmen. Assenede staat op een mooie tweede plaats. Eeklo staat verrassend maar op een derde plaats met zowat tien procent van de stemmen. Andere antwoorden gingen over gemeenten die niet aan Kaprijke raken, en dat is dus onmogelijk.

70 samenwerkingen

Het nieuwe gemeentebestuur van het Kartel gaat dus duidelijk geen vaart zetten achter een fusie met één van de buurgemeenten. “Ik geloof voor onze gemeente vooral in een goede intergemeentelijke samenwerking”, zegt burgemeester Claeys. “Maar ook op dat vlak moet er veel veranderen. Het is hoogtijd dat de intergemeentelijke samenwerkingen een stuk transparanter worden. Toen ik begin dit jaar als burgemeester begon, trok ik grote ogen toen ik zag dat Kaprijke in meer dan zeventig intergemeentelijke samenwerkingen verweven zit. Dat is veel te veel, en niemand ziet nog het bos tussen de bomen. Laat ons dat allemaal wat transparanter maken, en reduceren tot tien of vijftien echt goed onderbouwde samenwerkingen tussen gemeenten. Dat is de toekomst”, denkt burgemeester Pieter Claeys.