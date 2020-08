Hippoliet Van Peenepleintje krijgt facelift Joeri Seymortier

27 augustus 2020

12u46 1 Kaprijke Kaprijke werkt aan een dossier om het Hippoliet Van Peenepleintje begin volgend jaar te vernieuwen.

Het doel van het project is om meer groen aan te leggen om er zo een aangenamere plek van te maken. “Het pleintje ligt in het centrum van Kaprijke en paalt aan de Hippoliet Van Peenestraat”, zegt schepen Frederik Versluys van Het Kartel. “Voor de heraanleg wordt 8.000 euro uitgetrokken, maar het project krijgt de maximum subsidie van 5.000 euro in het kader van Buurten op den Buiten. De omwonenden krijgen inspraak in de opmaak van de plannen. Hoe de inspraak precies zal verlopen, is afhankelijk van de evolutie van de corona-omstandigheden. Een samenkomst met de geïnteresseerde buurtbewoners zou zonder corona uiteraard de voorkeur genieten, maar als dat niet kan, zal de mening van de buurt per brief en online worden gevraagd.”