Het lekkerste van het Meetjesland op je bord: ‘Jaar van de Meetjeslandse Smaak’ wordt afgesloten met Smaakfestival Feestjaar sluit af met culinair feest op zondag 15 december Joeri Seymortier

03 december 2019

11u26 0 Kaprijke Het Meetjesland is producent van heel wat lekkers, en dat kan je tijdens het Smaakfestival in Kaprijke allemaal proeven. 2019 is het ‘Jaar van de Meetjeslandse Smaak’ en dat culinair feestjaar wordt op zondag 15 december gastronomisch afgesloten met een dag vol proeverijen.

Het Plattelandscentrum Meetjesland heeft al heel dit jaar de producten van streekproducenten en lokale lekkernijen in de kijker gezet. Het ‘Jaar van de Meetjeslandse Smaak’ wordt op zondag 15 december afgerond met een Smaakfestival in Kaprijke. “Die dag zal je van 9 tot 17 uur alles kunnen proeven wat het Meetjesland zo lekker maakt”, zegt Sven De Wever van het Plattelandscentrum Meetjesland. “Van 9 tot 11 uur is er een streekproductenontbijt in café De Pallieter. Voor 20 euro kan je onbeperkt genieten van lekkers uit hoevewinkels en landbouwers van bij ons. Vanaf 11 uur kan je in de Angar in de Vrouwstraat ook een Meetjesland gastronomisch menu eten, gemaakt door de Meetjeslandse topchefs Broes Tavernier en Jurgen Rysselaere. Die diners kosten 40 euro en ook daarvoor moet je op voorhand inschrijven.”

Streekproductenmarkt

Op het dorpsplein en in de Galerie Stadhuis Kaprijke kan je op zondag 15 december van 10 tot 17 uur ook zonder inschrijven terecht. Daar wordt een streekproductenmarkt gehouden, waar heel wat producenten lekkers laten proeven. Er zijn daar ook kookworkshops voor kinderen, en de Academie van de Smaak laat je kennis maken met pannenkoeken van vroeger en nu. Je kan er ook leren koken op een open vuur. Tussendoor kan je ook heel wat lekkers kopen en proeven.

De twee chefs zijn ondertussen volop bezig met het samenstellen van hun menu. “Ik kook op het Smaakfestival tussen 11 en 13.30 uur”, zegt Broes Tavernier van restaurant ’t Vijfde Seizoen in Aalter. “Ik werk onder andere met brasvarken uit Nevele, geitenkaas uit Kaprijke, honing uit Maldegem, gerookte paling uit Watervliet, en de koffie van De Witte Zwaan uit Eeklo. Natuurlijk staat ook de Augustijn uit Ertvelde centraal.”

Jurgen Rysselaere van Jurgen Kookt uit Lembeke, roert in de potten van 14.30 tot 17 uur. “Bij mij staat onder andere het Boekhouts witloof centraal in mijn voorgerecht”, zegt Jurgen. “In het hoofdgerecht gebruik ik de bezembinderham uit Knesselare en Maldegem. Voor het dessert doe ik een beroep op de lekkernijen van Pomme Charelle uit Maldegem.”

Voor al het leuks op de streekproducentmarkt op het Plein in Kaprijke, moet je niet vooraf inschrijven. Wie wil ontbijten (20 euro) in café Pallieter, of het gastronomisch Meetjesland Menu (40 euro) wil eten in de Angar, moet wel op voorhand inschrijven. Dat gebeurt uitsluitend via het Plattelandscentrum Meetjesland: 09/379.78.37 of info@plattelandscentrum.be.

Info: www.plattelandscentrum.be.