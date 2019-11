Gemeente Kaprijke verkoopt woning van schrijver Hippoliet Van Peene: instelprijs is 105.000 euro Joeri Seymortier

25 november 2019

20u16 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke verkoopt de woning in de Voorstraat 25 in Kaprijke. Het was ooit het huis van de vader van schrijver Hippoliet Van Peene.

Kaprijke verkoopt het stukje erfgoed vanaf 2 december online via Biddit. “Het pand heeft ondertussen al verschillende bestemmingen gekend”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Zo werd er ooit nog het café ‘De Toekomst’ uitgebaat. Later deed de woning dienst als nood- en opvangwoning. De laatste jaren stond het gebouw echter leeg en daarom besliste de gemeenteraad om het pand online te verkopen.”

De woning is een bijzonder staaltje architectuur. Zo heeft het huis een gecementeerde lijstgevel en opmerkelijke vierkante ramen en deuren. Deze elementen moeten in de toekomst behouden blijven. “Het is niet de bedoeling om het huis te slopen en een nieuwe woning in de plaats te zetten. Het huis maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht en staat ook op de lijst van bouwkundig erfgoed. Dit betekent dat de voor- en zijgevel behouden moeten blijven”, zegt de burgemeester nog.

Het gemeentebestuur verkoopt via het online platform Biddit. De verkoop verloopt via notaris Boone uit Eeklo en loopt van 2 december om 9 uur tot en met 9 december om 15 uur. De instelprijs bedraagt 105.000 euro.

Info: www.kaprijke.be.