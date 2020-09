Geen Speculoosfeesten, maar wel septemberkermis in Lembeke Joeri Seymortier

14 september 2020

11u31 6 Kaprijke Lembeke moet het komend weekend doen zonder Speculoosfeesten, maar krijgt wel een septemberkermis.

Ondanks dat de Speculoosfeesten eerder dit jaar al uitgesteld werden naar 2021, zal de septemberkermis van Lembeke wel doorgaan. Dat is van zaterdag 19 tot en met maandag 21 september. “De kermisattracties staan op de parking aan de school en sporthal”, zegt schepen Yves De Baets van Het Kartel. “De attracties zijn open op zaterdag van 16 tot 23.30 uur, op zondag van 14 tot 21 uur, en op maandag van 15.30 tot 19 uur. Er wordt een maximumcapaciteit vastgesteld van 220 bezoekers tegelijk. Er wordt een circulatieplan met eenrichtingsverkeer uitgewerkt, via een kloksgewijze looprichting. Er wordt ook ontsmettingsgel voorzien, en je zal je vrijblijvend via een QR-code kunnen registreren aan de ingang.”