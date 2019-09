Familie en vrienden nemen zaterdag afscheid van Sally Hautekeete (40) Joeri Seymortier

03 september 2019

15u35 18 Kaprijke Familie en vrienden nemen op zaterdag 7 september afscheid van Sally Hautekeete. De vrouw van 40 werd zaterdag om het leven gebracht, in haar woning in Kaprijke.

Sally Hautekeete werd zaterdag gruwelijk gedood in haar woning in de Hippoliet Van Peenestraat, een anders rustige woonwijk in Kaprijke. Haar ex-vriend (46) uit Eeklo werd opgepakt door de politie, en is ondertussen aangehouden op verdenking van doodslag. Wat er zich precies heeft afgespeeld net voor de fatale steekpartij, is ook voor de familie van het slachtoffer nog altijd een raadsel. Het huis waar de moord gebeurde, blijft ondertussen verzegeld. Het lichaam van het slachtoffer werd maandagmiddag wel vrijgegeven door het parket, zodat de familie de uitvaart nu kan regelen.

Op zaterdag 7 september om 11 uur nemen vrienden en familie alvast afscheid van Sally. Dat gebeurt in de OLV-Hemelvaartkerk in Kaprijke. Dat is de kerk waar ook Ellen Hautekeete, de zus van Sally, zes jaar geleden werd begraven. Zij overleed aan kanker, en daardoor verliezen de ouders nu hun tweede en laatste dochter. Ze proberen nu troost te vinden bij hun kleinkinderen Diete en Stan, en bij hun vroegere schoonzoon Nico, waarmee ze nog altijd een hechte band hebben.