Extra verlichting aan bos Antwerpse Heirweg in Lembeke Joeri Seymortier

28 augustus 2019

10u59 0 Kaprijke De Antwerpse Heirweg in Lembeke bij Kaprijke wordt veiliger dankzij bijkomende openbare verlichting.

Het gemeentebestuur van Kaprijke beslist om in de Antwerpse Heirweg extra openbare verlichting te voorzien langs het stuk aan het bos. “De Antwerpse Heirweg is een fietsroute die veel gebruikt wordt door schoolgaande kinderen”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “Het gedeelte aan het bos was voorheen echter niet verlicht, waardoor dit een onveilige situatie met zich meebracht in de winterperiode. Daarom werd beslist om de openbare verlichting langs deze weg uit te breiden.”

De gemeente betaalt ruim 7.000 euro voor de werken.