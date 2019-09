Eeklostraat in Lembeke krijgt nieuwe fietspaden Joeri Seymortier

01 september 2019

De Eeklostraat in Lembeke krijgen binnenkort nieuwe fietspaden.

Het gemeentebestuur van Kaprijke heeft een ontwerper aangesteld voor de heraanleg van het fietspad in de Eeklostraat in Lembeke. “De fietspaden in de Eeklostraat zijn vervaardigd uit beton en worden stilaan omhoog geduwd door de wortels van de bomen naast het fietspad”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “We gaan in de Eeklostraat voor een volledige heraanleg van de zone tussen het wegdek en de private percelen. Het fietspad wordt in die strook helemaal vernieuwd.”