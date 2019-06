Eeklostraat in Lembeke krijgt nieuw fietspad en nieuw groen Joeri Seymortier

01 juni 2019

09u19 0 Kaprijke Kaprijke gaat het fietspad in de Eeklostraat in Lembeke heraanleggen.

Er komen niet alleen nieuwe fietspaden, ook de groenelementen rondom krijgen een opfrissing. “De fietspaden bestaan uit beton en worden op verschillende plaatsen omhoog geduwd”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “Uit onderzoek is gebleken dat het behoud van de bomen bij de heraanleg van het fietspad geen realistische kost is. Een structurele heraanleg van het groen is dan ook aangewezen. De aanwezige riolering is nog in goede staat en moet dus niet aangepakt worden.”

De gemeente gaat nu op zoek naar een ontwerper. De ontwerper zal een dossier opmaken voor de volledige heraanleg van de zone tussen het wegdek en de private percelen.

Info: www.kaprijke.be.