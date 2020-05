Duo gauwdieven steelt gouden ketting met list Wouter Spillebeen

20 mei 2020

15u00 0 Kaprijke De politie van zone Meetjesland Centrum is op zoek naar een man en een vrouw die dinsdagmiddag in de Molenstraat in Kaprijke met een list een gouden ketting gestolen hebben. Met een nepjuweel en een verhaal over corona leidden ze het slachtoffer af.

In de Molenstraat in Kaprijke was een man in zijn voortuin aan het werken toen ineens een wagen stopte. De man en de vrouw in de wagen spraken hem aan met een verhaal over het coronavirus en toen ze zijn aandacht hadden, wilden ze hem een ‘cadeau’ geven. De vrouw haalde een halsketting boven en probeerde die rond de nek van de man te hangen. Die wimpelde hen af en daarop staken ze het nepjuweel in zijn handen. De man werkte nog even verder in de tuin, maar merkte dan dat zijn eigen gouden ketting van rond zijn hals verdwenen was. Die heeft niet alleen een geldelijke, maar ook een grote emotionele waarde.

Signalement

De man verwittigde de politie, die een opsporing in de buurt opstartte. “Omdat het even duurde voordat het slachtoffer merkte dat zijn ketting verdwenen was, was er al wat tijd over gegaan. We hebben het voertuig niet meer kunnen aantreffen”, duidt commissaris Marino Longeville. “We voeren nog een onderzoek via de beelden van de ANPR-camera’s en het BIN-netwerk is opgestart. We hebben intussen geen meldingen meer gekregen van gelijkaardige feiten.”

Volgens het signalement dat via het BIN-netwerk verspreid werd, gaat het over een donkerblauwe wagen met een Roemeense nummerplaat. De man droeg een zonnebril en een zwarte lederen jas, heeft donker golvend haar en een getaande huidskleur. Hij is ongeveer 35 jaar oud. De vrouw heeft blond haar en een donker getaande huid. Ze droeg een blouse met geel en rood en een beige broek en is ongeveer 30 jaar oud. Wie meer weet of verdacht gedrag ziet, kan contact opnemen met de politie op het nummer 09 376 46 46.